Онлайн казино 1Win

1Win — площадка, работающая с 2016 года по лицензии Кюрасао 8048/JAZ2018. Здесь совмещены на одном сайте онлайн-казино и букмекерская контора. Довольно быстро казино стало популярным благодаря качеству предоставляемых услуг, щедрости бонусов, множеству способов финансовых транзакций, быстрому обналичиванию и богатому ассортименту. Безопасность игры здесь гарантируется с помощью SSL-шифрования.

Ассортимент казино включает более 11 000 игр, представленных ведущими поставщиками программного обеспечения. Только одного покера в Ван Вин насчитывается около 100 версий, включая собственную разработку 1Win Poker. Букмекерский раздел тоже не подкачал — линия обширная и включает в себя пари даже на экзотические события.

Сайт казино 1Вин

Официальный сайт 1Win сделан полностью бесшовным (нет никаких дополнительных загрузок) и максимально удобным для пользователя. Он отличается элегантным и современным дизайном. Кнопки регистрации и входа находятся в правом верхнем углу сайта. Кроме того, вверху доступны кнопки быстрого доступа к казино, букмекерскому разделу, специальным предложениям и кассе.

Интерфейс поддерживает более 20 языков, поэтому удобно будет играть посетителям из разных стран. Если понадобится различного рода полезная информация, вроде лицензии онлайн казино 1Вин, контакты службы техсаппорта, правила и условия площадки, раздел FAQ и прочее, ищите это в футере главной страницы официального сайта.

Регистрация и авторизация

Для начала разберемся с тем, что не каждый посетитель может открыть счет в 1Win. У оператора есть набор критериев, и игрок должен соответствовать этим стандартам, прежде чем успешно зарегистрировать аккаунт в 1Win.

Игроку должно быть не менее 18 лет. Это условие указано в регистрационной форме, и, отметив галочкой данное поле, пользователь соглашается, что достиг совершеннолетия. Эту информацию подделать невозможно, поскольку оператор попросит подтвердить личные данные при первом выводе выигрыша.

Запрещается наличие у пользователя других учетных записей в 1Win. Выявление мультиаккаунтинга приводит к приостановке действия всех аккаунтов игрока.

Поэтому прежде чем завершить процесс регистрации, проверьте, что указанная информация правильная. В противном случае оператор может приостановить действие учетной записи или заблокировать пользователя по айпи-адресу.

Теперь рассмотрим, как создавать новый аккаунт в Ван Вин:

Посетите сайт 1Вин;

Кликните на клавишу «Регистрация». Она расположена справа вверху.

Внесите требуемые данные в регистрационную анкету. Убедитесь в достоверности внесенной информации во избежание сложностей во время проверки. Не забудьте ввести эксклюзивный промокод при его наличии.

Нажмите «Зарегистрироваться», чтобы завершить процесс.

Теперь все готово, чтобы сделать ставку на свои любимые виды спорта или играть в разделе казино.

1Win может и не запросить верификацию сразу после создания аккаунта, но предоставить точную информацию все равно придется. Без этого невозможен вывод выигрышей.

Зеркало казино

В случае возможных блокировок или технических неисправностей пользователям предлагается воспользоваться актуальным на данный момент зеркалом казино. Зеркало — это полная копия основного ресурса, расположенная по отличающемуся адресу. Оно синхронизировано с главным сайтом, поэтому при входе пользователь даже не заметит разницы. Соответственно, регистрироваться заново не нужно, авторизоваться следует с помощью существующих данных.

Рабочая ссылка на зеркало всегда доступна у представителей службы технической поддержки. Кроме того, ее можно найти в группах One Win casino в соцсетях или на партнерских и обзорных сайтах. Не используйте непроверенные источники для поиска рабочей ссылки на зеркало, это чревато утерей денег на счету или аккаунта в целом.

Бонусные предложения

1Win предлагает множество заманчивых бонусов для новых посетителей и и существующих игроков. Все начинается с приветственного бонуса в размере 500% (максимум 2 800 долларов или эквивалент) на первые четыре депозита:

1-е пополнение: 200% до $700

2-е: 150% до $700

3-е: 100% до $700

4-е: 50% до $700

Это поощрение доступно для игр казино или спортивных ставок. Помимо дополнительных начислений, новичку доступно предложение в виде 70 фриспинов на указанных слотах в качестве награды за 1-е пополнение счета на сумму более 30 долларов.

Пользователи со стажем могут рассчитывать на предложение в 30% дополнительного начисления на депозит, совершенный в субботу. Активным посетителям доступен еженедельный кэшбэк до 30% и различные турниры от ведущих провайдеров.

Игровой зал

1win предлагает прекрасную подборку из 11448 игр от 115 поставщиков программного обеспечения, среди которых есть ведущие мировые производители и начинающие студии. Наибольшее количество игр представлено следующими студиями:

KA Gaming – 615 модели

Spinomenal – 510

Play`n`Go – 374

Red Tiger – 372

Yggdrasil – 303

Microgaming – 301

В игровом лобби 1win посетители увидят различные типы игр:

Слоты — 1win предлагает впечатляющую библиотеку онлайн-слотов; в настоящее время насчитывается более 10 000 наименований. Среди них есть как классические блокбастеры, так и новые разработки, наряду с тысячами менее известных, но не менее интригующих релизов.

Джекпоты — если хочется играть в более прибыльные слоты, ознакомьтесь с данной категорией. Эти предлагаются гораздо более крупные призы, которые иногда могут достигать семизначных цифр.

Карты и различные рулетки — под настольки не предусмотрена отдельная категория, но можно найти вкладки для блэкджека и рулеток. В них представлены сотни подобных игр.

Лотереи — количество предложений 1win лотерейных игр впечатляет. Список из более чем 150 тайтлов состоит из различных версий бинго и кено, плюс игр в лотерею в реальном времени, подобных Lightning Lotto и Mega Ball.

Быстрые игры — в данной секции найдутся Aviator, сапер, разнообразные вариации Plinko и прочие развлечения.

Отдельно выделена вкладка с лайв-столами. Это настолки с реальным крупье, транслируемые с настоящих студий. В портфолио 1Win входят около 3 сотен игр казино с живым дилером от провайдеров Evolution Gaming, Ezugi, Vivo Gaming и нескольких других поставщиков. Среди них можно выбрать различные столы с блэкджеком, рулетками, баккарой, покером или лайв-шоу.

Мобильные приложения

1win создала собственные мобильные приложения, которые позволят пользователям запускать слоты или делать ставки со смартфонов. За установку приложения в казино предусмотрен специальный бонус.

Поддерживаются приложения для ПК (Виндовс, МакОС) и мобильных устройств (Андроид, Айос).

Финансовые операции

1Win сотрудничает с популярными финансовыми сервисами, чтобы обеспечить удобство для каждого игрока. Казино 1 Вин не просто принимает криптовалюты, оно вознаграждает каждый крипто-депозит бонусом в 2%. Кроме крипты в качестве платежных средств поддерживаются банковские карты, онлайн-платежные системы и онлайн-банкинг.

Вносить и выводить средства следует в разделе «Управление кошельком» в правом верхнем углу экрана. 1Win не взимает комиссии на финансовые операции.

Пополнение счета

Для депозита в казино 1Вин следуйте несложной инструкции:

Используйте свои логин и пароль для доступа к учетной записи 1Вин

Кликните зеленую кнопку «Депозит», расположенную справа вверху

Выберите желаемый способ оплаты

Введите желаемую сумму депозита и предоставьте необходимые данные

Следуйте инструкциям на экране и кликните зеленую клавишу «Я оплатил», чтобы завершить транзакцию.

Вывод средств

1win требует от каждого игрока верифицировать свой аккаунт перед выводом выигрышей. Эти проверки проводятся для того, чтобы убедиться, что нет несовершеннолетних, играющих в азартные игры, и что пользователь использует достоверные данные.

Обналичивание денег длится до нескольких часов. Вывести выигрыши с 1win можно согласно следующей инструкции:

Войдите в свою учетную запись 1win

Наведите курсор на раскрывающееся меню «Баланс» и выберите «Управление кошельком»

Наведите курсор на три точки рядом с зеленой кнопкой «Пополнить» и выберите «Вывести»

Выберите способ оплаты и введите сумму вывода.

Подтвердите транзакцию

В случае возникновения вопросов обращайтесь к консультанту техсаппорта 1Win в круглосуточном чате, расположенном в правом нижнем углу сайта. 1Win работает на более чем 20 языках, поэтому вы можете писать без переводчика.

Служба технической поддержки

Периодически у пользователей могут появляться затруднения или вопросы, связанные с услугами, предоставляемыми казино 1Win. Вначале проверьте раздел FAQ – может, ответ находится там. Если проблема осталась, обратитесь в службу техподдержки. Ее консультанты доступны в режиме 24/7.

Для связи с саппортом предусмотрены онлайн-чат (его окошко находится в правом нижнем углу) или электронная почта. Когда вопрос срочный, используйте чат. Для более развернутого ответа используйте почту.

Преимущества и недостатки казино

К основным плюсам Ван Вин относится следующее:

Безопасность игры

Наличие лицензии

Огромный ассортимент игр

Наличие бонусов и акций

Удобные приложения 1Win для Windows, iOS и Android

Среди минусов можно выделить несколько длительный процесс верификации

FAQ

Где использовать промокод 1Win при регистрации?

В регистрационной форме есть поле «Добавить промокод». Проверьте правильность написания промокода, чтобы он сработал. Поскольку коды постоянно меняются, проверьте дату размещения информации о нем.

Могу ли я открыть еще один аккаунт на 1Win?

Нет. 1Вин строго соблюдает это правило и немедленно заблокирует любого пользователя, пытающегося создать несколько учетных записей под одними и теми же учетными данными. Помните, что оператор предлагает бонусы игрокам, поэтому он хочет распределить их между каждым зарегистрированным пользователем равномерно, и получение более одного вознаграждения было бы несправедливо по отношению к другим.

Можно ли играть на реальные деньги без регистрации на 1Win?

Нет. Оператор должен обеспечить безопасность средств посетителя, поэтому потребуется зачисление денег на личный счет 1Win, прежде чем игрок сможет делать платные ставки в казино или букмекерском разделе. 1Win разрешает действия на своем сайте, связанные с реальными деньгами, только в том случае, если посетитель зарегистрирует учетную запись.

Законна ли регистрация в 1Win?

Да. Платформа имеет лицензию от правительства Кюрасао и соблюдает строгие правила азартных игр в Интернете. Соответствующие сертификаты и разрешения можно проверить в футере сайта казино.

Отзывы

Спасибо службе поддержки. У меня были проблемы с выводом, все решилось буквально за 5 минут. Оператор очень доходчиво и подробно расписал, что нужно делать. Однозначный лайк. Саня, 27

Когда-то давно (лет 12 назад) у меня был любимый слот, за которым провел массу времени. Казино, в котором играл, закрылось, и с тех пор нигде не мог найти этот автомат. Спасибо 1Вин — здесь настолько классная коллекция игр, что мой любимый слот наконец-то нашелся здесь. Вика, 34

1Win стал для меня местом, где я могу провести досуг, когда никуда не хочется выходить из дома. За окном дождь, а ты сидишь, закутавшись в уютный плед, и играешь на слоте, оформленном под отдых на море. Тоня, 25